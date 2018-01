Tekkeköy Belediyesinden Akülü Sandalye Yardımı

Dezavantajlı vatandaşların toplumsal hayata katılımlarını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok sosyal projeye imza atan Tekkeköy Belediyesi, ilçe genelinde tekerlekli ve akülü sandalye yardımlarına devam ediyor.

"Hepimiz bir engelli adayıyız" anlayışından hareketle engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşlara duyarlılığı arttırmak adına çalışmalarını yürüten Tekkeköy Belediyesi her alandaki projeler, hizmetler ve yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede her yaştan insanı kucaklayan birçok sosyal projenin kısa sürede hayata geçtiğini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy Belediyesi olarak kısa sürede sosyal belediyecilik anlayışını tüm yönleriyle uygulayarak hayata geçirdik. Yaptığımız çalışmalar, yürüttüğümüz projeler ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz ile Samsun'da sosyal belediyecilik anlamında herkes tarafından örnek gösterilir bir duruma geldik. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ile yalnız yaşan yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yanlarında olduk. Vatandaşlarımızın ve ailelerinin hayat koşullarını bir nebze olsun kolaylaştırmak, önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak ve her daim Tekkeköy Belediyesi ailesi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek için kısa sürede farklı alanlardaki birçok hizmeti, çalışmayı, projeyi tek tek hayata geçirdik. Bu kapsamda bugün Balcalı Mahallemizde yaşamını sürdüren Rahman Yavuz ağabeyimizi Belediye Başkan Yardımcımız Aydın Karmil ile birlikte ziyaret ederek akülü sandalyesini teslim ettik" dedi.

"Engelleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz"

Engelleri ortadan kaldırmak için özel çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Togar, "Sosyal belediyecilik anlayışını çerçevesinde özellikle engelli vatandaşlarımızın hayatındaki engelleri ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güne kadar 40 akülü ve tekerlekli sandalyemizi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Engelli vatandaşlara sadece tekerlekli sandalye dağıtımında bulunarak sorunun çözülmeyeceğinin farkındayız. İlçenin mimari yapısının uygun hale getirilmesinden, kaldırımlara, binalardan engelli vatandaşlara olan bakış açısına kadar birçok şeyin köklü olarak değişmesiyle sorunun çözümüne ulaşılacaktır. Bu konuda üzerimize düşeni yaparak engelleri ortadan kaldıran binalar, yollar, parklar, kaldırımlar projelendirip inşa ediyoruz. Yaptığımız bu tekerlekli sandalye yardımı ile ailelerin ve vatandaşlarımızın bir nebze de olsun hayatlarına artı kattık. Sosyal yardımlarımız ile engelleri ortadan kaldırma çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN