TEKİRDAĞ Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandıTEKİRDAĞ, Edirne ve Kırklareli'de polisin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere düzenlediği operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ, Edirne ve Kırklareli'de polisin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere düzenlediği operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yönelik planlı çalışma yaptı. Çalışmada, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler belirlenerek, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi ve Edirne'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteği ve narkotik dedektör köpek Larissa'nın katıldığı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile tüfekler ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler edliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.M., S.M., S.D., H.Ç., H.M., O.T., A.U. ve A.K.,çıkarıldıkları mahkemece, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu temin etmek ve kullanmak' suçundan tutuklandı,1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA