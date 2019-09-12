Tekirdağ kar maskeli 2 kişi tarafından evinde elleri ve ağzı bağlanıp gasp edildi

12.09.2019 18:39

Kar maskeli 2 kişi tarafından evinde elleri ve ağzı bağlanıp gasp edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Naciye Başak(73), yalnız olduğu sırada evine giren yüzleri kar maskeli 2 kişi tarafından elleri ve ağzı koli bandı ile kapatılarak gasp edildi. Serbest kalan 2 parmağıyla ağzındaki bandı çıkaran Başak, balkona çıkarak yardım istedi.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Paypayçeşme Sokak'taki Naciye Başak'ın evinde meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Naciye Başak sabah kahvaltı ettiği sırada yüzleri kar maskeli iki kişi eve girdi. Başak'ın ellerini ve ve ağzını kolu bandı ile bantlayan 2 kişi üzerinde bulunan bir altın ile 2 bin lira parasını alarak evden kaçtı. Şüphelilerin kaçmasının ardından balkona çıkan Başak, 'imdat' diye bağırarak çevresinden yardım istedi. Başak'ın sesini duyanların bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Başak'ın elleri ve ağzındaki bantlar alındıktan sonra, ellerindeki kesik nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi yapılan Başak, ifadesine başvurulmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

'ÇOK KORKTUM'

Yaşadığı olayı gazetecilere anlatan Naciye Başak, çok korktuğunu belirterek, Yemeğimi yiyordum. Hiç ses seda yokken girdiler içeri. Ellerimi kollarımı bağladılar. Açamıyordum, iki parmağımı açtım balkona çıktım, oğluma seslendim çabuk polisleri çağırın beni öldüreceklerdi dedim. Bu kişilerden şikayetçiyim dedi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde geniş kapsamlı inceleme yaptıktan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalamak içn çalışma başlattı. Naciye Başak'ın evde oğlu ile birlikte yaşadığı ve olay sırasında oğlunun evde bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA