Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesi tarafından desteklenen sporcu Sinem Yıldız, U-17 Avrupa Badminton Şampiyonası'na birinci sıradan katılım hakkı kazandı.

Ergene Belediyesi tarafından desteklenen sporcu Sinem Yıldız, U-17 Avrupa Badminton Şampiyonası'na birinci sıradan katılım hakkı kazandı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret ederek katılacağı şampiyona hakkında bilgi veren Yıldız, 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde Ankara'da bulunan Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan U-17 Avrupa Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesi'nde Ergene temsilcisi olarak katılmaya hak kazandığını söyledi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Yüksel ise, "3 - 12 Eylül 2021 tarihleri arasında Slovenya'nın Podcetrtek şehrinde yapılacak U- 17 Avrupa Badminton Şampiyonası'na birinci sıradan katılma hakkı kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Her zaman desteğimiz devam edecek." dedi.

Çolpan'dan yer altı çöp konteyneri açıklaması

Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, site ve apartman yöneticileri ile müteahhitlerden gelen talep ve sorular doğrultusunda, ilçenin belirli bölgelerinde uygulanmakta olan yer altı çöp konteynerleri hizmeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çolpan, yaptığı yazılı açıklamada, kentte çevre ve halk sağlığını koruyabilmek, daha çağdaş ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlayabilmek için yürüttükleri çalışmalar kapsamında yer altı çöp konteynerlerinin sayısını artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Bunun her sokak ya da caddede uygulanabilir olmadığını ifade eden Çolpan, bu uygulamanın belirli kural ve yönetmeliklere tabi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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