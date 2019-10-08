Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Süleymanpaşa ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Süleymanpaşa ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fikret S. idaresindeki 59 KA 039 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karabezirgan Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Araçta sıkışan sürücü Fikret S. ve araçta yolcu olarak bulunan İrfan Y. itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.