Tekirdağ'da sahte para operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, "parada sahtecilik" olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, durdurdukları otomobildeki R.O. ve İ.K'nin üst aramasında, 13 bin 600 lira sahte para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.O. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman