Tekirdağ'da sahte para operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da sahte para operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da sahte para operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, "parada sahtecilik" olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, durdurdukları otomobildeki R.O. ve İ.K'nin üst aramasında, 13 bin 600 lira sahte para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.O. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da sahte para operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:49:06. #1.15#

title