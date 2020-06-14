Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
14.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:36
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Abdulaziz Ahmet Kasım idaresindeki motosiklet, Hayri Batur Caddesi'nde, Mahmut A.'nın kullandığı 34 TT 0544 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Kasım, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA