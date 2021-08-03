Tekirdağ'da ormanlık alanlar yangına karşı havadan ve karadan kontrol ediliyor
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Tekirdağ'da ormanlık alanlar yangına karşı havadan ve karadan kontrol ediliyor

Tekirdağ'da ormanlık alanlar yangına karşı havadan ve karadan kontrol ediliyor
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlar, yangına karşı havadan ve karadan denetlendi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki ormanlık alanlar, yangına karşı havadan ve karadan denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine yakın mesafedeki Kazak Gölü mesire alanında bulunan vatandaşları, ormanlık alanda mangal ve semaver yakmamaları konusunda uyardı.

Araçlardan anons yapan ekipler, vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olmasını istedi.

Ekipler, bölgede drone ile havadan denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerin, özellikle sıcak havalar bitene kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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