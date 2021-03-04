Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini denetleyen Vali Yıldırım: "Bize turuncu yakışmıyor, mavi yakışır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini denetleyen Vali Yıldırım: "Bize turuncu yakışmıyor, mavi yakışır"

04.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:56
Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini denetleyen Vali Yıldırım:

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" iller arasında bulunan kentte salgın tedbirlerini denetledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasında "yüksek riskli" iller arasında bulunan kentte salgın tedbirlerini denetledi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimler başladı.

Bu kapsamda Vali Yıldırım, Değirmenaltı Mahallesi'nde bazı iş yerlerini ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen konusundaki tedbirleri kontrol etti.

Esnafa tedbirleri daha sıkı uygulamaları yönünde uyarılarda bulunan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre yüksek risk grubunda yer alan ilimizi, düşük risk grubuna taşıyabilir ve normal hayata dönüşü hızlandırabiliriz. Koronavirüs ile mücadelemizde vatandaşlarımızın bizlere destek olmasını bekliyoruz. Maske, mesafe, hijyen kurallarına ve alınan diğer tedbirlere uymaya devam edelim. Mavi gözlü şehrimize başka renk yakışmıyor. Tekirdağ'a turuncu yakışmıyor, mavi yakışır."

Denetimlere Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Ünal Karaman Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini denetleyen Vali Yıldırım: "Bize turuncu yakışmıyor, mavi yakışır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 16:56:55. #1.16#
title