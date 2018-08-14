Tekirdağ'da "Kaçak Sigara" Operasyonu

Çerkezköy'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde kaçak tütün satışı ve imalatı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.