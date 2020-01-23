Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Öztrak Caddesi Köşem mevkisinde karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan 2'si ağır 5 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralılardan Celil Taşkıran, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
İki aile arasında 9 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada da 4 kişi yaralanmıştı.