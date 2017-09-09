- Tekirdağ'da 50. Balkan Yelken Şampiyonası sona erdi

50. Balkan Yelken Şampiyonları için tören düzenlendi



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sona eren 50. Balkan Yelken Şampiyonası Yarışları için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya, İtalya, Karadağ ve Sırbistan'dan 200 sporcunun katıldığı yarışlarda, dereceye girenler ödüllendirildi.

Düzenlenen törene Türkiye Yelken Federasyon Başkanı Özlem Abudak Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan vekili Tamer Dodurka, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kadir Kardaş ve Tekirdağ Garnizon komutanı Kemal Cüne'nin yanı sıra şampiyonaya katılan sporcular katıldı.

Tören açılışında konuşan Türkiye Yelken Federasyon Başkanı Özlem Akbudak, "Tekirdağ her organizasyonda çıtayı biraz daha yükseltiyor ve gerçekten hem sporculara hem de katılan bütün katılımcılar için mükemmel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu gösteriyor ki ileride Tekirdağ'da uluslar arası daha büyük şampiyonalara ev sahipliği yapacak. Bu bir iş birliği Tekirdağ'ın valilik nezlindeki bütün kurumlarını, garnizon komutanlığımızın, Asya porta, Süleyman paşa belediyesine hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Evet spor dünya barışının en önemli kalkanı ve biz bu sporların içinde hepimizin gönül verdiği yelken sporu için, ülkemizde ve dünyada gelişmesi için elimizden gelen bütün desteği göstereceğiz. Sizlere bu güzel şampiyonada yarışan bütün sporcularımıza ve bütün ülkelere her şeyden önce bu spora gönül verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bütün organizasyonlarda bir arada olmayı diliyorum. Birazdan başarılı olan sporcularımıza ödüllerini vereceğiz. Ama buradan sanıyorum en ödül dostluklar kazanmak ve yeni dostluklar edinmek ve yeni dostlarla ayrılmış olacağız. Bütün sporcularımızı tek tek tebrik ediyorum, hepsine gönülden teşekkür ediyorum bu sporu yaptıkları için" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

420 kategorisinde Türkiye'den Rasim Yaşar-Kaan Barlas ikilisi şampiyonayı birinci sırada tamamlarken, Yunanistan'dan Arvanitis Aggeles-Kavakarakis Thefaur çifti ikinci, Pappas Vısarıon-Drosos George çifti üçüncülüğü elde etti.

420 bayanlar kategorisinde Türkiye'den Deniz Saltık-Aylin Tezol ikilisi birinci, Begüm Böke- Zeynep Koçyiğit ikisilisi ikinci ve İda Demir-Doğa Deniz Çıkman üçüncül

Laser radialde ise Türkiye'den Yılkan Timurşah birinci, Alp Baltalı ikinci, Bulgaristan'dan Lyuben Tenekedzhiev üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Laser standartta Yunanistan'dan Paratmidriov Dimitris birinci, Karadimas Marios ikinci, Leonidas Alygkakis da üçüncü oldu.

Laser 4.7 kategorisinde, Yunanistan'dan Manos Alminios birinci, Margapiditis Pavlosikinci, Kerkovlos Dıkaıos üçüncü sırada yer aldı.

Optimist kategorisinde, Yunan sporcular Christos Mouzakis birinci, Iakovos Dedestentopoulos ikinci, Patroklos Mandilaris üçüncü oldu.

Laser 4.7 kızlar kategorisinde Türkiye'den Zülal Alev Erkan birinci, Yunanistan'dan Moiranaiov Kontina ikinci, Nikolav Anna üçüncülük elde etti.

Optimist kızlar kategorisinde Türkiye'den Firdevs Yeğin birinci, Yunanistan'da Aleksandra Vujosevic ikinci, Türkiye'den Bilgenur Yazıcı üçüncü oldu.