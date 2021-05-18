Tekirdağ'da 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Tekirdağ'da 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boş bir alanda 4 bin 100 kök Hint keneviri bulundu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boş bir alanda 4 bin 100 kök Hint keneviri bulundu.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kapaklı ilçesinin İnönü Mahallesi'ndeki boş bir alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, söz konusu bölgede yaptığı araştırmada 4 bin 100 kök Hint kenevirine el koydu.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Tekirdağ'da 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'da 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'da 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi
Tekirdağ'da 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Tekirdağ'da 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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