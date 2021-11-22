YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Tekin Tatlıcıoğlu Futbol Turnuvası sona erdi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şubesi Onursal Başkanı merhum Tekin Tatlıcıoğlu anısına Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde organize edilen futbol turnuvası renkli geçti. Turnuvanın kapanış törenine Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, TÜFAD Başkanı Özer Şenoğlu, ASKF Başkanı Erol Timur, Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı katıldı. Kapanış töreninde konuşan Kulüp Başkanı Arif Alkan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "TÜFAD Onursal Başkanı merhum Tekin Tatlıcıoğlu hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin emekleriyle gençlerimizi spora yönlendirmek amacıyla bu tesisleri yaptık. Yunusemre Belediyesi olarak gelecek nesiller için varız. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Turnuvaya 16 takım katıldı

11 yaş grubunda 16 takımın katıldığı turnuva sonunda Salihlispor birinci, Manisa Futbol Kulübü ikinci, Akhisar Yıldırımspor üçüncü, Salihli Poyraz Futbol Kulübü dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa takdim edilirken, tüm takımlara da katılım belgesi verildi. - MANİSA