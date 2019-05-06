Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sporcular puanlarına göre kırmızı, beyaz, mavi ve siyah olmak üzere 4 takım halinde mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk maçında Gelincikler takımı, Nilüferler takımını 49-33 mağlup etti. Günün ikinci maçında ise Papatyalar takımı, Menekşeler takımını 45-38 yendi.

Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımlar sponsoru Garanti Bankası'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tekerlekli sandalyede kadın ligi olmadığını belirten Uztürk, "Kadın sporcu sayımız yeterli düzeyde değil onun için ülkemizde kadınların ayrı bir ligi yok. Ancak birçok Avrupa liginde olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar, erkek liginde oynuyor. Tekerlekli sandalye basketbolda kadınlarda bu yıl Avrupa Şampiyonası var. 25 yaş altı dünya şampiyonası var. Çok dolu ve hareketli bir sezon." diye konuştu.

Şampiyonanın hazırlık kampı gibi olduğunu dile getiren Uztürk, şunları kaydetti:

"Şampiyonada 4 takım var. Bu takım olgusunu biz yapıyoruz. Değişik takımlarda oynayan kızlarımızı ekiplere böldük. Maç yapma alışkanlarını kazandırmak istiyoruz. En büyük eksikliğimiz bu. Avrupa'da çok güçlü ülkeler var. Onun için aradaki farkı kapatmak için biraz zaman lazım. Erkeklerde Avrupa'nın zirvesine çıkabiliyoruz ama kadınlarda o başarıyı yakalayamadık."

Kaynak: AA