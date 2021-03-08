Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı
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Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı

08.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:41

3 yıl önce Van'a yerleşen İranlı heykeltraş Ali Motei, hurda malzemelerden tek tekerlekli motosiklet yaptı. Kent merkezinde meraklı bakışlar arasında motosikleti ile test sürüşü yapan Motei'yi görenler, alkışlayıp tebrik etti.

Van'a 3 yıl önce gelen heykeltıraş Ali Motei, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyor. 2007'de İran'dan ayrılıp, Irak'a yerleşen Motei, 2017'de Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başladı. Tuşba ilçesinin Selimbey Mahallesi'nde kiraladığı evde eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan İranlı heykeltıraş Motei'nin yaptığı metal heykellere, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Motei, metal heykel yapımı, kaynakçılık ve asansör tamirciliğiyle de yanı sıra bu kez de hurdacılardan topladığı malzemelerle yaptığı tek tekerlekli motosiklet, vatandaşların ilgisini çekti. Motei, sağlam bir motosiklet satın alarak motor aksamını kullandı. Borudan yaptığı büyük çemberi lastikle kaplayıp motora bağlayan Motei, 4 ayda tüm parçaları bir araya getirerek motosikleti tamamladı. Hazırladığı düzenek sayesinde motorun hareket etmesini sağlayan Motei, kent sakinlerinin meraklı bakışları arasında test sürüşünü gerçekleştirdi. Motei'nin motosikletini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışırken, alkışlarla karşıladı.

Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı

TEK TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİYLE TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Ali Motei, hurdarılardan topladığı malzemelerlme tek tekerlekli motosiklet yaptığını söyledi. Türkçeyi az bildiğini için kendi dili olan Soranice konuşan Ali Motei, "Temin ettiğim demir parçalarıyla ile bu motosikleti yaptım. Her bir parçası farklı bir yerden geldi. Vanlılar görünce çok şaşırıyor. Saatte 57 kilometre hız yapıyor. Amacım biraz daha geliştirmek. İnsanların ilgisinden de memnunum. Ayrıca kurduğum atölyede, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyorum. İşimden çok memnunum. Destek olursa yaptığım motosikleti daha da geliştireceğim" dedi.

Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı

İranlı heykeltıraş Motei'nin motosiklet sürüşünü izleyen vatandaşlar ise ilk kez böyle bir araçla karşılaştıklarını söyledi. Sürüşü izleyenlerden Esmanur Fırat çok şaşırdığını söyledi.

Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı
Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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