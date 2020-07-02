Tefeci operasyonunda 1,5 milyon TL vurgun yapan 5 şahıs yakalandı
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Tefeci operasyonunda 1,5 milyon TL vurgun yapan 5 şahıs yakalandı

Tefeci operasyonunda 1,5 milyon TL vurgun yapan 5 şahıs yakalandı Eskişehir'de, vatandaşlara yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle yaklaşık 1,5 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilik şüphelisi 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

02.07.2020 20:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:45

Tefeci operasyonunda 1,5 milyon TL vurgun yapan 5 şahıs yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, vatandaşlara yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle yaklaşık 1,5 milyon TL haksız kazanç elde eden tefecilik şüphelisi 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Tefecilik, Haksız Kazanç Elde Etme, Resmi Belgede Sahtecilik suçları ile mücadele kapsamında, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandıran, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur eden ve bu yolla yaklaşık olarak 1,5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen T.T., D.T., K.T., İ.S. ve H.U. isimli 5 şüpheli şahıs dün yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların ev ve iş yerinde yapılan arama çalışmalarında çok sayıda senet, doküman, ajanda ve belge ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şahıslardan birisi adliyeye sevk edilirken görevini yapmakta olan basın mensuplarına ağır hakaretlerde bulundu.

Tefeci operasyonunda 1,5 milyon TL vurgun yapan 5 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

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