Tedesco kim, hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe yeni teknik direktörü Domenico Tedesco mu olacak?

İtalyan asıllı Alman çalıştırıcının sarı-lacivertli kulübün başına geçmeye sıcak baktığı ve görevi üstlenmeye oldukça hevesli olduğu aktarılıyor. Hatta Tedesco'nun yönetimle yaptığı görüşmelerde, şampiyonluk hedefini gerçekleştirme konusunda güvence verdiği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ DOMENİCO TEDESCO MU OLACAK?

HT Spor'un haberine göre Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başına geçmeye olumlu bakıyor. Haberi aktaran Ahmet Selim Kul, Tedesco'nun Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni nesil bir teknik adam profili var, Farioli tarzı bir isim. Futbol dünyasında artık bu tip antrenörler öne çıkıyor. Tedesco da bu kategoride değerlendirilebilir. Yönetimle görüşmelerinde, 'Bu takımı ilk sezonumda şampiyon yaparım' ifadesini kullandığı söyleniyor."

Kul'un aktardıklarına göre Tedesco, kariyerinde henüz arzuladığı büyük sıçramayı tamamlamadığını düşünüyor. Bu nedenle oldukça motive ve istekli bir görüntü sergiliyor. Fenerbahçe'nin onun için bu çıkış noktası olacağına inanan genç çalıştırıcı, takımı sahaya klasik 4-2-3-1 düzeniyle çıkarmayı planlıyor.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Domenico Tedesco, Avrupa futbolunun son yıllarda öne çıkan genç çalıştırıcılarından biri. Futbolculuk kariyeri kısa süren Tedesco, antrenörlük yolculuğuna erken yaşta adım attı ve taktiksel zekâsı sayesinde hızlı bir şekilde dikkat çekmeyi başardı. Modern futbol anlayışını benimseyen ve özellikle genç oyuncularla çalışmayı seven teknik adam, kısa sürede Avrupa'nın saygın kulüplerinde görev alma fırsatı buldu.

KARİYER BAŞLANGICI VE YÜKSELİŞİ

1985 yılında İtalya'da doğan ancak küçük yaşta ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden Tedesco, futbol eğitimini Almanya'da aldı. Stuttgart altyapısında antrenörlük yaparak mesleğe adım atan genç çalıştırıcı, burada edindiği tecrübeyle adını duyurdu. Daha sonra Erzgebirge Aue'de yakaladığı çıkış, Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekti.

Tedesco'nun kariyerinde en dikkat çeken dönemlerden biri, Schalke 04'te görev yaptığı süreç oldu. Henüz 32 yaşındayken bu köklü kulübün başına geçen teknik adam, ilk sezonunda takımı Bundesliga ikincisi yaparak adından söz ettirdi. Bu başarı, onun Avrupa futbolunda genç kuşak teknik direktörler arasında öne çıkmasını sağladı.

MODERN FUTBOL ANLAYIŞI

Domenico Tedesco, taktik disipline ve saha içi organizasyona verdiği önemle biliniyor. Özellikle 3-4-3 ve 4-2-3-1 sistemlerini tercih eden genç çalıştırıcı, oyunu hem savunma hem de hücum yönünde dengeli kurgulamayı hedefliyor. Topa sahip olmayı seven, aynı zamanda rakip yarı sahada baskı kurabilen takımlar inşa etmeye çalışıyor.

Oyuncularla yakın ilişkiler kurması ve iletişim gücü de Tedesco'nun öne çıkan yönlerinden biri. Takım içindeki birlikteliğe önem veren antrenör, genç oyunculara şans verme konusunda da cesur adımlar atıyor.

ULUSLARARASI DENEYİMİ

Almanya'daki kariyerinin ardından Spartak Moskova'da görev alan Tedesco, burada da oyun disiplinini sahaya yansıtmayı başardı. Daha sonra Belçika Milli Takımı'nın başına geçen genç çalıştırıcı, uluslararası arenada da deneyim kazandı. Henüz kariyerinin başlarında olmasına rağmen farklı ülkelerde çalışma fırsatı bulması, onu daha geniş bir vizyonla donattı.