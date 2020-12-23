Tedbirler işe yaradı Düzce'de vaka sayıları yüzde 60 azaldı
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Tedbirler işe yaradı Düzce'de vaka sayıları yüzde 60 azaldı

23.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:38

Tedbirler işe yaradı Düzce'de vaka sayıları yüzde 60 azaldı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce'de vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklaması ve ardından alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Düzce'de vaka sayılarında yüzde 60 oranında azalma oldu.

Tedbirler işe yaradı Düzce'de vaka sayıları yüzde 60 azaldı

DÜZCE - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce'de vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklaması ve ardından alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Düzce'de vaka sayılarında yüzde 60 oranında azalma oldu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda Düzce'nin de aralarında olduğu bir çok ilin vaka sayılarında yüzde 50 artış olduğunu duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Düzce'de çeşitli tedbirler alınmış, İçişleri Bakanlığı'da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarını başlatmıştı. Uygulanan kısıtlamanın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamanın olduğu günlerde ciddi şekilde uygulama yapmış, sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine göndermişti. Alınan tedbirlerin ardından Düzce'de son 1 aylık dönem içerisinde korona virüs salgınında vaka sayısı yüzde 60 oranında azaldı. Hastanelerde ki yoğun bakım doluluk oranında da azalma olduğu öğrenilirken, kısıtlamalar ve tedbirlerin ardından vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda yüzde 80-90 arasında azalması bekleniyor.

Tedbirler işe yaradı Düzce'de vaka sayıları yüzde 60 azaldı
Tedbirler işe yaradı Düzce'de vaka sayıları yüzde 60 azaldı
Tedbirler işe yaradı Düzce'de vaka sayıları yüzde 60 azaldı
Tedbirler işe yaradı Düzce'de vaka sayıları yüzde 60 azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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