Tedavisi tamamlanan Sincap özgürlüğüne kavuştu
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Tedavisi tamamlanan Sincap özgürlüğüne kavuştu

Tedavisi tamamlanan Sincap özgürlüğüne kavuştu Van merkez Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından hasta olarak bulunan Sincap, tedavisinin ardından özgürlüğüne kavuştu.

30.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:50

Tedavisi tamamlanan Sincap özgürlüğüne kavuştu

VAN - Van merkez Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından hasta olarak bulunan Sincap, tedavisinin ardından özgürlüğüne kavuştu.

Edremit ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından hasta olarak bulunan Sincap, yetkililere teslim edildi. Hasta Sincap, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından yapılan tedavisinin ardından tekrar tabiata bırakıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)

Tedavisi tamamlanan Sincap özgürlüğüne kavuştu

Kaynak: İHA

Manşet

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