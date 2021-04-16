TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 79 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 78 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.