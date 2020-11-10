TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

10.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:07
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 8 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 8 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 36 milyar 244 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,91, 14,94 ve 15,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 15,98, 16,02 ve 16,08 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti
Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi
Bakan Pekcan: 'İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık'
Bakan Pekcan: "İhracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Varank Berat Albayrak
Magazin Orhan Veli Cem Yılmaz Hazar Ergüçlü Serenay Sarıkaya
Spor Babel Samatta Ozan Tufan Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 12:14:21. #1.15#
title