TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.
İhaleye 127 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip