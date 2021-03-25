TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 1 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.