TBMM'ye ziyaretçi yasağı uzatıldı
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TBMM'ye ziyaretçi yasağı uzatıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

TBMM'ye ziyaretçi yasağı uzatıldı
28.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:35

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Yerleşkesi ve Eklentilerine, 01-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecektir" denildi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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