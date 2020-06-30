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TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve hasat dönemi dikkate alındığında, çiftçilerin temmuz ve ağustos aylarına ilişkin Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği borçlarının ertelenmesini istedi.

TBMM Genel Kurulu
30.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:31

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve hasat dönemi dikkate alındığında, çiftçilerin temmuz ve ağustos aylarına ilişkin Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği borçlarının ertelenmesini istedi.

Genel Kurulda partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, üniversite rektörlerinin atamalarında liyakat bulunmadığını, bu şekilde üniversiteleri dünyayla yarışır hale getirmenin mümkün olmadığını söyledi.

Sırbistan'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde, Kovid-19 için tedavi hizmeti sunulmadığını belirten Türkkan, Türkiye'nin ve Sağlık Bakanlığının bölgeye yardım göndermesini istedi.

Türkkan, kıdem tazminatına ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını, "hükümetin bu meseleyi, yüksek tutardaki bu paranın üzerine çökmek için mesele haline getirdiğini" iddia etti.

"OYAK'ın, hükümetin yandaş şirketlerini kurtarmak için kullanıldığını" ileri süren Türkkan, "OYAK'a da çöktünüz." sözlerini sarf etti.

Türkkan, Mardin'de çiftçilerin, bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin uygulamaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını öne sürerek sorunların çözüme kavuşturulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına çağrıda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, çiftçilerin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin Ziraat Bankası ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği borçlarının ertelendiğini belirterek "Pandemi sürecinin devam ettiği göz önüne alındığında, hasat zamanın olacağı değerlendirildiğinde, çiftçileri oldukça zor durumda bırakabilecek olan Temmuz ve Ağustos ayı borçlarının aynı şekilde ertelenmesinde büyük yarar vardır. Bu hususta gerekli tedbirin alınmasını talep etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

TÜVASAŞ'ın, yerli ve milli imkanlarla ürettiği milli elektrikli tren setinin testlerinin başlatıldığını anımsatan Bülbül, kurumun, 160 milyar avroluk pazara sahip bu sektörde atacağı adımların Türkiye'nin yüzünü dünya çapında ağartacağını vurguladı.

"Kanun teklifi geri çekilsin"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Yerel Yönetimler Kurulu Üyesi Sevil Rojbin Çetin'e Diyarbakır'da polisler tarafından "işkence" yapıldığını iddia ederek sorumluların yargılanmalarını istedi.

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan barolara ilişkin kanun teklifinin, kurum ve kuruluşları tek elde toplama anlayışının bir tezahürü olduğunu iddia eden Beştaş, "İktidar, savunmayı teslim almak istiyor çünkü Türkiye'de şu anda hukukun, özgürlüğün, eşitliğin tek güvencesi barolar ve savunma kalmıştır." dedi.

Ülkenin bu teklife "hayır" dediğini öne süren Beştaş, kanun teklifinin geri çekilmesini talep etti.

"Sağlık Bakanı Koca, Meclise davet edilsin"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kovid-19 vaka sayısının artışa geçtiğini belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Meclise davet edilerek pandemiyle mücadelede yol haritasının yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Ankara'daki Mustafa Necati Bey Kültür Evi'nin adının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Nuri Pakdil" olarak değiştirildiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Çocuk Esirgeme Kurumu gibi bir kurumun kurucularından, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 32 yıla müthiş bir ömür sığdırmış birinin ismini kaldırıp da Atatürk'e 'firavun' diyen birinin isminin verilmesi bu Meclise, Kurucu Meclise, Çocuk Esirgeme Kurumuna, Atatürk'ün hatıratına saygısızlık. Bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Meclisteki bütün Manisa milletvekillerini de Saruhan mebusumuza ve onun hatırasına sahip çıkmaya davet ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanını kim arasa 'Çok haklısınız, çok üzgünüz, çok pişmanız aman neler oldu, halledeceğiz.' diyor. Hadi, kaç gün geçti, nereye hallediliyor?"

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında terör örgütü üyeliği iddiasıyla dava açıldığını anlatan Özel, "Akıllara ziyan bu işin bir gerçek tarafı var. Serdar Aksoy'un seçimlerdeki AK Parti'den rakibi, seçimden sonra İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilmiş ama Menemen'de yaşıyor. Serdar Aksoy'un her adımını takip ediyor, bir hevesi var ama Belediye Meclisi CHP'de olduğu için kayyum atayamayacak, terör suçu bulacak. Bula bula bunu bulmuş. Bunu izah edebilecek, buna 'evet' diyebilecek biri varsa beri gelsin." sözlerini sarf etti.

"Yaklaşık 15 milyar dolarlık ihtiyacımızı karşılayacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TÜVASAŞ'ın milli elektrikli tren setinin test sürüşlerinin başladığını, ilk 5 yıllık süre zarfında Türkiye'nin lokomotif ve tren sanayinde yaklaşık 15 milyar dolarlık ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.

Türkiye'nin Kovid-19 pandemisiyle mücadelede önemli başarı yakaladığını, sağlık altyapısının faydalarını gören çok sayıda vatandaşın şifa bulduğunu vurgulayan Özkan, Türkiye'nin bu süreçte ekonomik ve siyasi alanlarda da parlayan bir yıldız olmaya devam ettiğini kaydetti.

Özkan, "Dünyada sağlık bakanları bir bir istifalarını sunarken, hamdolsun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun milletimiz nezdinde Sağlık Bakanımızın ve hükümetimizin çalışmaları büyük güven oluşturmaktadır." diye konuştu.

AK Parti'li Özkan, Meclis'te, Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında, hijyen kurallarına riayet edilerek çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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