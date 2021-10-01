TBMM'de Muhalefetin Vekil Sayısı Azalacak mı? - Haberler
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TBMM'de Muhalefetin Vekil Sayısı Azalacak mı?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama yılı açılışı öncesinde milletvekilli dokunulmazlığı aleyhine Meclis'te bin 359 fezleke dosyası olduğunu ve bu dosyalar arasında kesin hüküm verilmesi nedeniyle milletvekilliği düşürülmesi için 5 fezleke bulunduğunu açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama yılı açılışı öncesinde milletvekilli dokunulmazlığı aleyhine Meclis'te bin 359 fezleke dosyası olduğunu ve bu dosyalar arasında kesin hüküm verilmesi nedeniyle milletvekilliği düşürülmesi için 5 fezleke bulunduğunu açıkladı

TBMM'de Muhalefetin Vekil Sayısı Azalacak mı?
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Haber: TBMM'de Muhalefetin Vekil Sayısı Azalacak mı? - Haberler
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