TBMM'de Muhalefetin Vekil Sayısı Azalacak mı?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama yılı açılışı öncesinde milletvekilli dokunulmazlığı aleyhine Meclis'te bin 359 fezleke dosyası olduğunu ve bu dosyalar arasında kesin hüküm verilmesi nedeniyle milletvekilliği düşürülmesi için 5 fezleke bulunduğunu açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yasama yılı açılışı öncesinde milletvekilli dokunulmazlığı aleyhine Meclis'te bin 359 fezleke dosyası olduğunu ve bu dosyalar arasında kesin hüküm verilmesi nedeniyle milletvekilliği düşürülmesi için 5 fezleke bulunduğunu açıkladı
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
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