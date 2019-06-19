TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, okul öncesine gidemeyen Suriyeli çocuklara yönelik 9 haftalık yoğun bir program başlatacaklarını belirterek, "20 bin Türk, 20 bin Suriyeli çocuk birlikte oynayacaklar, şarkılar söyleyecekler. Türkçeyi öğrenecekler. İlkokul öncesi sınav yapacağız." dedi.

Denemeç, AKDENİZ-PA'nın "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" konulu toplantının 2. oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 4,7 milyon mülteciden 3,6 milyonunun Suriyeli olduğunu söyledi.

Son 4 yılda, her yıl 120 bin bebek doğduğunu, bu mültecilerin yakın gelecekte okullaşma için çok büyük yük anlamına geldiğini ifade eden Denemeç, mülteci çocukların yüzde 33'ünün okul öncesi eğitim aldığını kaydetti.

Denemeç, ilkokulda yaklaşık yüzde 95 olan bu oranın, yaş ilerledikçe çocukların aile bütçesine destek sağlamaları nedeniyle düştüğünü anlattı.

Okul dışında kalan çocukları eğitim sistemine dahil etmeye çalıştıklarını dile getiren Denemeç, bu çocukların mülteci kamplarında, çadırlarda değil Türk çocuklarıyla aynı okullarda, aynı sıralarda ders gördüğünü belirtti.

"Yeni okullara ihtiyaç var"

Denemeç, Kilis'te 100 bin Türk, 100 bin Suriyeli yaşadığını, sınıf büyüklüklerinin arttığını, bu nedenle vardiyalı eğitim yaptıklarını, bunun bir yük olduğunu ifade etti.

Gaziantep ve Hatay'da yeni okullara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Denemeç, yeni okul inşa etme çalışmalarının zaman aldığını söyledi.

Sosyal uyum yakalamaya, okul öncesi eğitim vermeye çalıştıklarını anlatan Denemeç, entegrasyon için okul öncesi eğitimin önemine işaret etti.

Denemeç, birkaç hafta sonra yeni bir program başlatacaklarını açıklayarak, okul öncesine gidemeyen çocuklara yönelik 9 haftalık çok yoğun bir eğitim vereceklerini, bunu Türk çocuklarla birlikte yapacaklarını bildirdi.

Suriyeli çocukların yaz okulunda Türk arkadaşlarıyla bir araya geleceğini, Türkçe öğreneceğini ifade eden Denemeç, "İlkokul öncesi bu çocuklar için güzel deneyim olacak. 20 bin Türk, 20 bin Suriyeli çocuk birlikte oynayacaklar, bir araya gelecekler, aynı öğretmenlerden ders görecekler. 9 hafta sonrasında bu çocuklar hazır olacak. İlkokul öncesi sınav yapacağız, ilköğrenim boyunca bu çocukları takip edeceğiz, gözlemleyeceğiz. 9 haftalık eğitim alan çocuklar ile alamayanlar arasında fark varsa bu eğitime devem edeceğiz." diye konuştu.

Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine dahil edilmesine yönelik PİKTES programı hakkında bilgi veren Denemeç, 650 bin çocuğun bu çerçevede eğitim gördüğünü belirtti.

Denemeç, PİKTES 1 projesinde Türkçe kursları, telafi, destek dersleri verdiklerini, ulaşım sağladıklarını, kırtasiye desteği verdiklerini, 20 binden fazla öğretmen ve idareciyi eğittiklerini, program kapsamında aile farkındalığı yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu programı tamamladıklarını, PİKTES 2'nin başlayacağını bildiren Denemeç, erken çocukluk yaz okullarını iki hafta içinde başlatacaklarını açıkladı. Denemeç,10-15 gün önce Türkçe sınavı yaparak, çocukların Türkçelerinin hangi seviyede olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

-"300 avro ile yapmaya çalışıyoruz"

Kaynakların yetersizliğine işaret eden Denemeç, AB'den bazı fonlar alındığını, 220 okul yaptıklarını, bazılarının devam ettiğini, 156 bin çocuğun bu okullarda olduğunu ancak sistemde 650 binden fazla çocuğun bulunduğunu kaydetti.

Denemeç, AB'den gelecek 3 milyar avroyu hesapladıklarında bunun Suriyeli başına 68 sent, yılda ise 300 avro yaptığını belirterek, bunun ancak bir mültecinin geri gönderilmesi için bilet parası olduğunu söyledi. Almanya'da bir mültecinin maliyetinin yılda en az 10 bin avro olduğuna, Türkiye'nin aynı şeyi 300 avro ile yapmaya çalıştığına dikkati çeken Denemeç, Avrupa'nın 175 milyon avroyu kestiğini, birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını, vardiyalı eğitim yapmak zorunda olduklarını, öğretmen ihtiyacı bulunduğunu dile getirdi.

Çocukların iyi bir eğitim alması halinde bölge ve Türkiye için şans olacağını, insan kaynaklarının çeşitleneceğini vurgulayan Denemeç, "Biz bu çocuklara kaliteli eğitim fırsatı veremezsek, bu mülteci çocukların kaybedecek bir şeyleri yok, bu çocuklar bütün dünya için tehdit olacaktır. Bu çocuklara olabildiğince iyi eğitim vermeliyiz." dedi.

Kaynak: AA