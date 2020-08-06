TBMM Başkanı Şentop yasama faaliyetlerini değerlendirdi
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TBMM Başkanı Şentop yasama faaliyetlerini değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "1 Ekim 2019-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında TBMM Genel Kurulunda 118 birleşim yapıldı.

TBMM Başkanı Şentop yasama faaliyetlerini değerlendirdi
06.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:20

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "1 Ekim 2019-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında TBMM Genel Kurulunda 118 birleşim yapıldı. Bu birleşimlerde 574 oturum gerçekleştirildi, bu oturumlarda 908 saat 52 dakika mesai yapıldı, bu çalışmalarda 38 bin 821 tutanak tutuldu" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 2. ve 3. Yasama Yılı faaliyetlerini değerlendirdiği basın toplantısında, TBMM çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

"TBMM çalışmaları"

100. yıl ile ilgili birçok program hazırladıklarını, pandemi nedeniyle etkinliklerin bazılarını iptal etmek zorunda kaldıklarını, salgının ilerleyişine göre programların değerlendirileceğini belirten Mustafa Şentop, yasama ve denetim faaliyetlerinden bahsetti.

1 Ekim 2019-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında TBMM Genel Kurulunda 118 birleşim yapıldığını söyleyen TBMM Başkanı Şentop, "Bu birleşimlerde 574 oturum gerçekleştirildiğini, bu oturumlarda 908 saat 52 dakika mesai yapıldı, bu çalışmalarda 38 bin 821 tutanak tutuldu. İhtisas komisyonları ve Meclis Araştırma Komisyonları 887 saat 41 dakika çalıştı, bu çalışmalarda 17 bin 71 sayfa tutanak tutuldu. 27 dönem 3. Yasama Yılı'na ilişkin olarak söylüyorum; TBMM Başkanlığına milletvekilleri tarafından 970 kanun teklifi verildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap Kanunu teklifleri ile birlikte 3. Yasama Yılında TBMM Başkanlığına sunulan toplam kanun teklifi sayısı 972. Bunlar içinde kanunlaşan teklif sayısı 67 olup, bunlardan 30'u yasama yılında verilen tekliflerden, 37'si ise daha önceki yıllarda verilen tekliflerden oluşuyor. Bu dönemde 403 yasama dokunulmazlığı TBMM Başkanlığına iletilmiş olup söz konusu tezkerelerin aynı yasama yılı içinde komisyona havaleleri yapıldı. Başkanlığa gelen 36 yasama dokunulmazlığı tezkeresinin işlemleri ise devam etmektedir" diye konuştu.

27. Dönem 3. Yasama Yılı içerisinde TBMM Kanunlar Kararlar Başkanlığı bünyesinde kurulan Teklif Destek Bürosu tarafından farklı parti gruplarına 269 kanun teklifi taslağı hazırlandığını söyleyen Başkan Şentop, denetim faaliyetleri ile ilgili olarak 27. Yasama Dönemi 3. Yasama Yılında 28 Temmuz 2020 tarihi itibariyle milletvekilleri tarafından 13 bin 600 yazılı soru önergesi verildiğini kaydetti. Şentop, "Bunlardan 115'i mükerrer olduğundan işleme konulmamış, 31'i Gelen Kağıtlar'a gitmeden soru sahibi milletvekili tarafından geri alınmış, 172'si ise anayasa ve içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesi ile geri iade edildi. İşleme alınan 12 bin 560 yazılı soru önergesinden bir tanesi Gelen Kağıtlar'da yayımlandıktan sonra soru sahibi milletvekili tarafından geri alınmış, bin 690'ı süresi içinde, 5 bin 324'ü süresi geçtikten sonra cevaplandırılmış. 517 yazılı soru önergesi halen işlemdedir, 722 yazılı soru önergesinin inceleme süreci devam etmektedir. Ayrıca 1. ve 2. yasama yıllarında verilmiş olan yazılı soru önergelerinden 340'ı süresi içinde, 5 bin 962'si süresi geçtikten sonra 3. Yasama Yılı içerisinde cevaplandırılmıştır. Süresi geçtikten sonra cevaplandırılanlar hariç olmak üzere 1. ve 2. yasama yıllarında verilen bin 856 yazılı soru önergesinin cevaplandırılmadığı hususu 3. Yasama Yılında Gelen Kağıtlar'da ilan edilmiştir" şeklinde konuştu.

Şentop, 27. Dönem 3. Yasama Yılında TBMM Başkanına 89 yazılı soru önergesi yöneltildiğini belirtirken, TBMM Başkanlığına 28 Temmuz 2020 tarihi itibariyle bin 429 Meclis Araştırma Önergesi verildiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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