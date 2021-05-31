TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

Şentop ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "IST", saat 16.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslamabad'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'na katılacak.

Ziyaretinin ikinci gününde, EİTPA Yürütme Komitesi Toplantısı'na katılacak Şentop, daha sonra EİTPA 2'nci Genel Konferansı'na iştirak edecek.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kayser, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ve Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

Şentop, ziyaretinin son gününde, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilecek Şentop, Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı