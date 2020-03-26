TBMM Başkanı Şentop'tan Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
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Mustafa Şentop, Irak, Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

26.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:56
TBMM Başkanı Şentop'tan Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan alçak saldırı neticesinde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hain saldırıda yaralılarımız da var. Yaralı askerlerimize Cenabıhak'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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