TBMM Başkanı Şentop'tan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak'a tebrik mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak'a tebrik mesajı

16.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:30
TBMM Başkanı Şentop'tan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak'a tebrik mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Formula 1'i Türkiye'ye getirmek için yıllardır büyük gayret gösteren, üniversite yıllarından arkadaşım Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ı tebrik ediyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Formula 1'i Türkiye'ye getirmek için yıllardır büyük gayret gösteren, üniversite yıllarından arkadaşım Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ak'a teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajında Şentop, şunları kaydetti:

"Formula 1'i Türkiye'ye getirmek için yıllardır büyük gayret gösteren, üniversite yıllarından arkadaşım Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ı tebrik ediyor, 2020'nin en büyük uluslararası organizasyonu ile Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkı için kendisine teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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