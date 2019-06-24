TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü (2)

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur heyeti ile yürümesi

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Singapur Parlamento Başkanı TBMM'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tan Chuan-Jin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin ile bir araya geldi.

Şentop, Tan Chuan-Jin'i kapıda karşıladı.

İki parlamento başkanı arasında ilk olarak baş başa, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA