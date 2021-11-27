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TBMM Başkanı Şentop İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Şentop İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptıİspanya, (DHA)- TBMM Başkanı Prof. Dr.

TBMM Başkanı Şentop İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı

İspanya, ( Dha )- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Madrid'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısı kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı

TBMM Başkanı Şentop İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı

TBMM Başkanı Şentop İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı

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