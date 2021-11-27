TBMM Başkanı Şentop İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı
TBMM Başkanı Şentop İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptıİspanya, (DHA)- TBMM Başkanı Prof. Dr.
TBMM Başkanı Şentop İSİPAB Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı
İspanya, ( Dha )- TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Madrid'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) toplantısı kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Koordinasyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.