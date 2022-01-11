TBMM Başkanı Şentop, Enes Kara'nın ailesine başsağlığı diledi - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Enes Kara'nın ailesine başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Şentop, Enes Kara'nın ailesine başsağlığı diledi
AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümü dolayısıyla, Kara'nın babasıyla görüşerek başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümü dolayısıyla, Kara'nın babasıyla görüşerek başsağlığı diledi.

Enes Kara'nın babası Mehmet Kara ile telefonla görüşen Şentop, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

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