TBF Başkanlığı için adaylığını açıklayan Erman Kunter'in projeleri neler? Erman Kunter sosyal medya hesabından duyurdu!

Eski A Milli Basketbol takımı baş antrenörü Erman Kunter, geçtiğimiz günlerde "Basketbolu yeniden ayağa kaldırmak için başkanlığa adayım." açıklamasıyla Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Kunter, önümüzdeki ay yapılacak olan seçimler öncesinde vaatlerini açıklamaya başladı. Peki, Erman Kunter'in Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık vaatleri neler? TBF Başkanlığı için adaylığını açıklayan Erman Kunter'in projeleri neler?

ERMAN KUNTER'İN PROJELERİ NELER?

Kişisel sosyal medya hesabından projelerini duyuran Kunter'in açıklamaları şu şekilde;

"Türk Basketbolunu hak ettiği marka değerine kavuşturmak için hazırlık yaptığımız projelerimizden öne çıkan başlıkları paylaşmak isterim;

-Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bütçesi şeffaf olacak. Yönetimin tüm harcamaları açık denetime tabii olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.

-Merkez Hakem Kurulu'nu yeniden yapılandıracağız. Profesyonel hakemlik şartlarının sıkıntılarının farkındayız. Bu şartları hakemlerimizin lehine düzenleyeceğiz. Hakemlik kurumu ile basketbol camiası arasındaki bozulan güveni yeniden sağlayacağız.

-Türkiye'de kadın basketbolunun altın çağını yaşatan jenerasyon ile el ele vererek Potanın Perileri'nin yeniden kürsülerde yer alacağı bir yapılanma planladık. Kadın basketbolunu bundan böyle kadınlar yönetecek.

-Antrenör eğitimlerini tüm Anadolu'da yaygınlaştıracağız.

-Kulüp gelirlerimiz arttırılacak.

-Lisanslı basketbolcu sayısını ve buna bağlı olarak da kulüp sayılarını arttıracağız.

-Alt yapıların geliştirilmesi en önemli önceliklerimizden birisi.

-Kadın ve Erkek Ligler Direktörleri kulüpler tarafından seçilecek.

Diğer projelerimizin başlıklarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Sonunda bizimle beraber basketbol kazanacak."

ERMAN KUNTER KİMDİR?

Erman Kunter 8 Ekim 1956 yılında, İstanbul'da doğan Türk koç ve eski basketbolcudur.



Erman Kunter, 1988 yılında Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Hilal spor maçında 153 sayı atarak Türk basketbol tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu rekorunu kırmış, ilk yarıda attığı 81 sayıyla ise bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak tarihe geçmiştir.

Basketbolculuk kariyeri

Gökçeada Atatürk Öğretmen Okulu'nda okurken Galatasaray Lisesi'ne gitmiş ve buradan mezun olmuştur. Basketbola İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlayan Kunter, sırasıyla Beşiktaş, Eczacıbaşı, Yenişehir, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi takımlarında forma giydi. 1988 yılında Fenerbahçe formasıyla 175-101 sonuçlanan Hilalspor maçında 153 sayı atarak rekor kırarken, ilk yarıda attığı 81 sayıyla bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak da tarihe geçti. 1987-1988 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Türkiye Ligi sayı kralı oldu.

Genç takımlar da dahil toplam 213 kez millî olan Kunter, millî formayla rakip potalara tam 3.699 sayı bıraktı. 1983 yılında Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda bronz, 1987 yılında Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan takımda yer aldı.

Koçluk kariyeri

Antrenörlük kariyerine 1994'te Darüşşafaka ile başladı. 1996-1997 sezonunda çalıştırdığı Beşiktaş sezonu 13. sırada bitirerek küme düştü. 1997 yılında Türkiye millî basketbol takımının başına geçti. 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'da genç oyunculardan kurulu millî takımı, çeyrek finale taşıdı. Bir yıl sonra millî takımdan ayrıldı.

2002-2003 arasında Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra, Fransız Cholet Basket'in başına geçti. İlk sezonda Cholet takımını küme düşmekten kurtarıp, play-off'ları zorlayan bir takıma dönüştürmeyi başardı. Ertesi sezon gene aynı ülkeden Asvel Villeurbanne'ü çalıştırdı. En son 2006 yılında eski takımı Cholet Basket'inin başına geçti. 2010 yılında Fransa 1. Basketbol Ligi'nde Erman Kunter'in antrenörlüğünü yaptığı Cholet, Paris'teki Bercy Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Le Mans'ı 81-65 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 2010 yılında Fransız L'Equipe gazetesi Erman Kunter'i ligin gelmiş geçmiş en iyi beş yabancı antrenöründen biri olarak gsösterdi.. 2010-11 sezonundaysa Kunter'in takımı Cholet, finalde SLUC Nancy takımına kaybetti.

2012-2013 sezonu öncesinde Beşiktaş'ın başına getirildi. 2012-13 sezonunda Erman Kunter'in Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk resmi maçta Beşiktaş, Anadolu Efes'i yenerek tarihindeki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

2014-15 sezonu başında Beşiktaş'taki genel koordinatörlük görevinden ayrılan Kunter Fransa'nın Le Mans takımının başına geçmiştir. 7 Şubat 2017 tarihinde takımdan ayrıldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

14 Haziran 2017 tarihinde Galatasaray ile anlaştı. 2017-18 EuroCup ise ikinci tura yükseldi fakat genel olarak başarısız sonuçlar alması nedeniyle Darüşşafaka yenilgisi karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı. Bu süre zaarfında 2017-18 Basketbol Süper Ligi'nde 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi aldı.

TBF başkan adaylığı

Erman Kunter, 21 Eylül 2021 tarihinde kasım ayında yapılacak Türkiye Basketbol Federasyonu olağan genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Özel hayatı

Erman Kunter, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in torunu Osman Nami Osmanoğlu'nun kızı Sofia Ayten Nami Hanımefendi ile evlidir. Kızları ağırlıklı olarak spor programlarında sunuculuk yapan Roksan Kunter'dir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2010 yılı Eylül ayında Fransa vatandaşlığına kabul edildi ve o tarihten itibaren çifte pasaport sahibidir. 2010 yılında ünlü Fransız gazetesi L'Équipe tarafından basketbolda yılın adamı seçildi.

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