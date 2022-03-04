TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Rusya bizim, turist açısından en büyük hayranımız. Ukrayna ise turizm açısından Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya'dan sonra geliyor. Dolayısıyla oradaki sorunun çözüme ulaşması hepimizin açısından çok önemli." dedi.

Çakar, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odasında (GTO) düzenlenen "Gaziantep İş Dünyası ile Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı"ndaki konuşmasında, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomisinin daraldığını fakat sadece Türkiye ile Çin ekonomisinin büyüdüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle küresel anlamda enflasyonun yükseldiğini ifade eden Çakar, "Enflasyonda 3 temel kavram vardır. Bunlar maliyet enflasyonu, talep enflasyonu ve beklentileri şekillendiren enflasyondur. 2019 yılında pandemide tedarik zincirinde, üretimin aksamasının getirdiği bir maliyet enflasyonunu tüm dünyanın yaşamaması ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelere sirayet etmemesi mümkün değildi. ABD'de en son açıklanan enflasyon verileri yüzde 7,4'tür, son 40 yılın en yüksek oranı. Avrupa bölgesi de keza böyle. Almanya'daki enflasyonda uzun yıllardan görülmeyen bir enflasyon var." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, Türkiye'nin 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle kapattığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bütün Avrupa ve ABD dahil olmak üzere ülkelere bakıldığında net büyümeyi sağlayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yeni ekonomi modelimizde de böyle büyüme söz konusu. Bir ekonominin temel paradigmasında bir kez yatırımı yapacaksınız. Bu yatırım öyle bir yatırım olacak ki yüksek teknoloji, katma değeri yüksek olacak, piyasaya çıktığında rekabet edecek, ürettiğiniz ürün kaliteli ve bütün dünya pazarına sunuyor olabilmeniz gerekiyor. Ülkemizde 1 milyar dolar üzerinde ihracatını yaptığımız ürün kalemi 46'dır. Biz 1 milyar üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı ise 48'dir. Çok geniş bir ürün yelpazeli ve bu ürün yelpazecisini çok büyük 48 pazara satabiliyorsunuz. Burada Gaziantep'in de çok önemli rolü vardır."

Çakar, Türkiye'nin 2019'daki turizmdeki net döviz kazancının 35 milyar dolar olduğunu, salgın nedeniyle 2020 yılında 12 milyar dolar, geçen yıl ise 24 milyar dolar döviz girdisi olduğunu hatırlattı.

"Herkesten pozitif ayrışacağız, bundan da kimsenin şüphesi olmayacak"

Türkiye'nin bu seneki turizm hedefinin ise 35-40 milyar dolar bandında yer aldığını aktaran Çakar, şöyle devam etti:

"Rusya bizim, turist açısından en büyük hayranımız. Ukrayna ise turizm açısından Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya'dan sonra geliyor. Dolasıyla oradaki sorunun çözüme ulaşması hepimizin açısından çok önemli. Gaziantep makarna, un ihracat eden kentlerimizden. Ukrayna'dan ciddi anlamda tahıl ve ayçiçeği ithal eden ülkeyiz. İnşallah sağlıklı ve hızlıca bu konuda şekillenme olur. Bu sene de dünya ekonomisini yüzde 4, ticaret hacminin ise yüzde 6 büyüyeceğini öngörüyoruz. Kuzeydeki hadiselerden dolayı petrol 110 dolar seviyelerine çıktı. Salgın döneminde zaten 50 dolardan 85-90 dolarlara çıktı, bugün 110 dolar seviyelerine çıktı. Ülkemiz bu sene de pozitif ayrılacak ve temel büyüme yüzde 5 oranıdır ve biz bunu yakalayacağız. Herkesten pozitif ayrışacağız, bundan da kimsenin şüphesi olmayacak. Rusya hadisesinde ise burada ciddi bir para var. Bu para bir şekilde bir mecra arayacak ve Türkiye'nin bu anlamda en iyi istasyonlardan, limanlardan biri olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu hadiseden de Türkiye pozitif ve olumlu sonuçlar alarak büyüyecek."

Çakar, Gaziantep'in yıllık 10 milyar doları geçen bir ihracat ve 4,7 milyar dolar ithalat yaptığını belirtti.

İhracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 140 olduğuna dikkati çeken Çakar, "Gaziantep'teki bu ticari gelişim hepimize güç, ışık ve özgüven veriyor. Bu gelişim ülkemizin geleceğine aydınlık veriyor. Bu anlamda ben Gaziantep'i tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ise Gaziantep'in önemli bir ihracatçı kenti olduğunu ve bankalarda daha faza destek istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yıldırım, Çakar'a hediye taktim etti.

Programa, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Alternatif Bank Genel Müdürü Cenk Kaan Gür, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ece Börü ile kentteki sanayiciler ve banka yetkilileri katıldı.