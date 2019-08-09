Tavuk yumurtası üretimi Haziran'da 1.5 milyar adete geriledi

09.08.2019 11:39

Tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7.9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azalarak 1.5 milyar adede düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Kümes Hayvancılığı Üretimi, Haziran 2019" verilerine göre;

"Kesilen tavuk sayısı 96 milyon, kesilen hindi sayısı ise 395 bin adet oldu.

"Kesilen tavuk sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 11.7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 azalırken, Haziran ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 13.7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.9 azaldı.

"Tavuk eti üretimi Haziran ayında 168 bin 522 ton, hindi eti üretimi ise 3 bin 968 ton oldu.

" Tavuk eti üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 12.8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 azalırken, Haziran ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 14.8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36 azaldı." (Grafik)

Kaynak: DHA