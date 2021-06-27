Tavuk fiyatlarında artış yüzde 20'yi buldu
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Tavuk fiyatlarında artış yüzde 20'yi buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin beyaz et ihtiyacının yüzde 25'inin karşılandığı Bolu'da son zamanlarda tavuk etine gelen zam yüzde 20'leri buldu.

Türkiye'nin beyaz et ihtiyacının yüzde 25'inin karşılandığı Bolu'da son zamanlarda tavuk etine gelen zam yüzde 20'leri buldu.

Bolu'da tavuk etine gelen zam yüzde 20'leri buldu. Korona virüs salgını sürecinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve restoranların kapalı olması sebebiyle en çok etkilenen sektörlerden olan beyaz et sektöründe bazı firmalar üretimi durdurdu. Üretimin azalması ve ham madde fiyatlarındaki artış beyaz et fiyatlarında yükselmeye neden oldu.

Tavuk eti fiyatlarının artmasında dünya genelinde üretimdeki azalmanın etkili olduğunu ifade eden beyaz et üreticisi Mustafa Aksoy, "Çok büyük bir artış yok. Hammadde fiyatları ikiye katladı. Maliyetlerimiz de artıyor. Kullandığımız bütün ürünler mısırından soya fasulyesine kadar, kağıdından naylonuna kadar fiyat artışı var. Tavuk da bundan etkileniyor. Tavuk eti şu anda kırmızı etle mukayese edildiğinde dörtte bir fiyatına piyasalarda satılıyor. Tavuk son zamanlarda yüzde 20'ye yakın bir zamla karşılaştı ama yüzde 20'lik zam zarar ettiği dönemlerden mukayese edildiği için yüksek gibi görülüyor. Daha önce firmalar zararına tavukları üretip satmak zorunda kalıyorlardı. Bazı firmaların üretimi bırakması arzın azalmasına sebep oldu. Dolayısıyla fiyatların artmasında bunun da etkisi var. Üretimini durduran firmalar var. Tavuk fiyatlarında bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Çünkü ihracat talepleri de var. Bütün dünyada üretimde azalma var. Üretimde azalma olunca dolayısıyla serbest piyasa ekonomisi çalışıyor ve fiyatlar artıyor" dedi.

Temmuz ayı itibarıyla tavuk eti tüketiminin artmasını beklediklerini ancak fiyatları piyasanın kendisinin belirleyeceğini kaydeden Aksoy, "Pazar günlerinin kapalı olması tavuk tüketiminin daha fazla olduğu yerler, mangallar, restoranlar, okullar kapalıydı. Temmuz ayındaki hafta sonlarında pazar günü de sokağa çıkma yasağının olmaması tüketimi artırır diye düşünüyorum. Bunun fiyatlara etkisini piyasa kendiliğinden belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

(Faruk Çidem/ İHA)

Tavuk fiyatlarında artış yüzde 20'yi buldu
Tavuk fiyatlarında artış yüzde 20'yi buldu
Tavuk fiyatlarında artış yüzde 20'yi buldu
Tavuk fiyatlarında artış yüzde 20'yi buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tavuk fiyatlarında artış yüzde 20'yi buldu - Haberler Ekonomi
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