Tavas'ta çıkan yangında 4 büyükbaş telef oldu Denizli'nin Tavas ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan can verdi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan can verdi.

Horasanlı Mahallesi'nde Nebi Şeşen'e ait büyükbaş hayvan çiftliğinin samanlık bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tavas, Nikfer, Kızılca, Çağırgan, Beyağaç, Kale ve Karahisar şubelerinden 8 araç ve 15 personelle yangına müdahale edildi.

Samanlıktan besihane kısmına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında besihanedeki 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın çiftlikte büyük zarara yol açtı.

Kaynak: AA