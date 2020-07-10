Tava Seki Göletinde çalışmalar tamamlandı Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine...

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için en önemli yollarından olan Tavas Seki Gölet'inde membran kaplama çalışmalarının tamamladı.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Denizli'nin en önemli projelerinden birisi olduğunu söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız "Tavas Seki Gölet'inde membran kaplama çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Yıldız Seki Göleti 27,5 metre yüksekliğe, 610 bin metreküp su depolama hacmine sahiptir. Depolanan su ile birlikte Seki mahallesine ait 1.040 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecektir. İş kapsamında 116 bin metrekarelik alanda membran ve beton kaplama çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaların tamamlandığı gölet su tutmaya hazır hale gelmiştir. Tavas ilçemize ve bölge halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA