Tatvan'da uyuşturucu operasyonu

20.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:14

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Ocak 2020 günü saat 15.30 sıralarında Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir'e giden bir araçtan bir yazıhaneye uyuşturucu bırakıldığı yönünde bilgi verilmesi üzerine Tatvan ilce Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan araştırmada ilçe otogarı içerisinde bulunan şehirlerarası bir otobüs firmasına ait yazıhanede çanta bulunmuş, alınan karara istinaden valizde yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 1 kilo 534.96 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan araştırmada, bahse konu maddeleri almaya gelen şüpheliler C.B. ve İ.B. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şahısların yakalaması yapılmış ve adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA