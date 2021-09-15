Tatvan'da aşılama çalışmaları devam ediyor

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kentteki köy ve mezralarda aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde aşı çalışmaları yürüten mobil sağlık ekipleri, Kıyıdüzü köyündeki tarlalarda çalışan çiftçileri aşıladı.

Mobil ekipte görevli hemşire Pınar Küçükçayır, aşıya ulaşamayan çifçileri aşılamak için köye geldiklerini belirterek, bütün vatandaşların aşıya karşı duyarlı olmalarını istediklerini söyledi.

Çiftçi Mehmet Emin Aslan ise ekiplere teşekkür ederek, "Çiftçiyiz, domates ekiyoruz. Yanımıza kadar geldiler, aşımızı yaptılar. Bu çok iyi oldu, memnunuz. Allah devletimize zeval vermesin. İkinci aşımızı olduk." diye konuştu.