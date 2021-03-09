Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi kuruldu
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Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi kuruldu

09.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:58
Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi kuruldu

Tatvan Belediyesi bünyesinde "Gençlik Meclisi" kuruldu.

Tatvan Belediyesi bünyesinde "Gençlik Meclisi" kuruldu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani başkanlığında 26 üyenin katılımıyla Gençlik Meclisi'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Geylani, seçim vaatlerinde Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi'nin yer aldığını anımsattı.

Bugün meclisin ilk toplantısını gençlerle gerçekleştirdiklerini belirten Geylani, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin sorumluluk alarak şehrimizin yönetiminde yer almaları mutluluk verici. Gençlerimizin görüş ve fikirlerini önemsiyoruz. En büyük gücümüz genç nüfusumuzdur. Sosyal ve beşeri gücümüz siz değerli gençlersiniz. Gençlerimizle güzel işlere imza atacağımız için heyecanlıyız. Bundan sonraki toplantılarda faaliyetler masaya yatırılarak görüşüler alınacaktır. Hepimiz bu şehre sahip çıkacağız."

Ardından Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi başkan ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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