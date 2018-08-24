Tatilcilerin Dönüş Yolculuğu Sürüyor

Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan çok sayıda kişinin dönüş yolculuğu sürüyor.

Alınan bilgiye göre, bayram tatilini yurdun çeşitli bölgelerinde geçirenlerin bir bölümünün dün başlattığı dönüş yolculuğu devam ediyor. Çanakkale'deki iskelelerde dün gece geç saatlere kadar devam eden yoğunluk öğleden sonra yeniden başladı.

Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki ve Gelibolu'daki iskeleleri kullananlar zaman zaman 5 kilometreye ulaşan kuyruk oluşturdu.

İl merkezindeki yoğunluk dolayısıyla trafik polisleri, araçları Kayserili Ahmet Paşa Caddesi boyunca depolayarak kent içi trafiğin kilitlenmesini engelledi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, Kurban Bayramı yoğunluğu dolayısıyla gemilerin doldur-boşalt sistemiyle sefer yaptığını belirtti.

Yetkililer, tatili boyunca Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında ise 2 gemi olmak üzere toplam 16 gemiyle aralıksız hizmet verildiğini kaydetti.