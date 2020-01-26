: Taşova'da depremzedeler için yardım kampanyası

26.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:00

Amasya'nın Taşova Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, devletin bütün imkanlarıyla depremin yaralarını sarmaya gayret ettiğini söyledi.

Vatandaşların depremzedelere yardım etmek için sürekli belediyeyi aradığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız yardımlarımızı nasıl ulaştırabiliriz diye bize müracaat ediyor. Vatandaşlarımızın yardımlarını daha organize şekilde ulaştırılması için Amasya Kızılay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyona destek oluyoruz. Devletimizin yetkililerimizin ifade ettiği yardımların tek elden organize edilmesi ve ulaştırılması çok daha önemli. Topladığımız yardımları deprem bölgesine ulaştırılması için Amasya Kızılay Başkanlığı'na teslim edeceğiz. Bu vesile ile depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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