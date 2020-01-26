Taşova'da depremzedeler için yardım kampanyası
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Taşova'da depremzedeler için yardım kampanyası

Amasya'nın Taşova Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

26.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 26.01.2020 19:00
Taşova'da depremzedeler için yardım kampanyası

'nın Belediyesi, ve 'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, devletin bütün imkanlarıyla depremin yaralarını sarmaya gayret ettiğini söyledi.

Vatandaşların depremzedelere yardım etmek için sürekli belediyeyi aradığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız yardımlarımızı nasıl ulaştırabiliriz diye bize müracaat ediyor. Vatandaşlarımızın yardımlarını daha organize şekilde ulaştırılması için Amasya Kızılay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyona destek oluyoruz. Devletimizin yetkililerimizin ifade ettiği yardımların tek elden organize edilmesi ve ulaştırılması çok daha önemli. Topladığımız yardımları deprem bölgesine ulaştırılması için Amasya Kızılay Başkanlığı'na teslim edeceğiz. Bu vesile ile depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Taşova'da depremzedeler için yardım kampanyası
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