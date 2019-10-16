Taşköprü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 15:28

Kastamonu'nun Taşköprü Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Taşköprü Belediye Meclisi Belediye Başkanı Abdullah Çatal başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda Meclis tarafından Barış Pınarı Harekatına oy birliği ile destek verildi.

Çatal, yaptığı konuşmada, "Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur." dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemli olduğunu vurgulayan Çatal, "Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur." diye konuştu.

Kaynak: AA