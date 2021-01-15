Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı doludan zarar gören arazileri inceledi

Tarsus İlçe Tarım ve Orman müdürü Hayri Erdoğan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ile birlikte doludan zarar gören arazileri inceledi.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman müdürü Hayri Erdoğan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ile birlikte doludan zarar gören arazileri inceledi.

Pirömerli, Kaklıktaşı,Teeptaşpınar ve Belen Mahallesi'ni ziyaret ederek çiftçilerle bir araya gelen Erdoğan ve Veyis, zarar gören arazilerde de incelemelerde bulundu.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, dolu yağışının ilçedeki 600 dekarlık alanda zarara yol açtığını belirterek, "Özellikle nergis, harnup, bakla, yeşil soğan ve bezelye ekili alanlarda hasar meydana geldi. Ayrıca bir çok vatandaşın araçlarında, ahırlarında ve güneş enerjilerinde zarar meydana geldiğini belirledik. Tahmini olarak 1 milyon liralık bir zarar söz konusu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan