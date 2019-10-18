Tarsus Belediyespor'da sezon hazırlıkları

18.10.2019 10:58

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan Tarsus Belediyespor, ilk hazırlık maçında Ceyhan Belediyespor'u 56-55 yendi.

Yeni kurulan Tarsus ekibi, lige hazırlık çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Spor Salonun'nda Ceyhan Belediyespor ile karşılaştı.

Her iki takımın da iyi mücadele ettiği maçı Tarsus ekibi, 56-55 kazandı.

Kaynak: AA