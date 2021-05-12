TARSİM'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün oldu
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TARSİM'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün oldu

TARSİM'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün oldu.

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün oldu.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 6 Mayıs tarihi itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür V. Kerim Üstün'ün üstlendiği belirtilirken; 23 Ekim 2018 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Hasan Özlü'ye kıymetli katkılarından ötürü teşekkür edildi.

TARSİM'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün hakkında şu bilgiler verildi:

"Üstün, 1973 yılında Ordu'nun Perşembe ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim dalında Doktora çalışması devam etmektedir. 1997 yılında (Mülga Tarım ve Köy işleri Bakanlığı-Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü) Kontrolör Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kontrolör, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Kontrolörler Başkanlığı Başkan Yardımcısı, İç Denetçi, Kurucu İç Denetim Birimi Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanlığı-İç Kontrol Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkan V., Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi, Vergi Konseyi Üyesi, Bakanlık Müşaviri görevleri ile Bakanlık Stratejik Plan Hazırlama Kurulu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan Hazırlama Sorumlusu olarak görevlerde bulunmuş olup, halen Tarım Reformu Genel Müdür V. olarak görevine devam ediyor. Kamu İç Denetim ile Uluslararası Kontrol Öz Değerlendirme (CCSA) sertifikalarına sahip olup, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Avrupa Birliği Temel, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Kamuda İç Kontrol Sistemi ve Risk Analizi, Risk Yönetimi ve Sistem Denetimi Uygulamalı (İngiltere), Kamu İhale Mevzuatı, Permakültür (İtalya, Macaristan, İsviçre) eğitimleri ile Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması seminerlerine (TODAİE) katılım sağladı. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. " - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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