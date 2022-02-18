Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' şarkısı gündeme ve sosyal medyaya damgasını vurdu. Şarkının sözlerinden dolayı pek çok tartışma yaşanırken Fenerbahçeli bazı taraftarlar da olaya dahil oldu.

"ALİ KOÇ'A YAZDI"

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Tarkan'ın şarkısının sözlerini istifasını istediği Başkan Ali Koç'a ithaf etti. Ortaya ilginç yorumlar çıktı.

İşte sosyal medyadaki o yorumlar: