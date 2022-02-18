Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor - Haberler
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Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı gündeme damgasını vurdu. Fenerbahçeli taraftarlar şarkının sözlerini, istifa çağrısı yaptıkları Başkan Ali Koç'a ithaf etti.

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' şarkısı gündeme ve sosyal medyaya damgasını vurdu. Şarkının sözlerinden dolayı pek çok tartışma yaşanırken Fenerbahçeli bazı taraftarlar da olaya dahil oldu.

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

"ALİ KOÇ'A YAZDI"

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Tarkan'ın şarkısının sözlerini istifasını istediği Başkan Ali Koç'a ithaf etti. Ortaya ilginç yorumlar çıktı.

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

İşte sosyal medyadaki o yorumlar:

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı taraftarları ayağa kaldırdı! Herkes aynı paylaşımı yapıyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Ali Koç, Tarkan, Spor, Haberler

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